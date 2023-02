Septième édition de la "Tournée minérale" : un mois sans consommer d’alcool, c'est possible

Dix verres par semaine c’est donc un maximum, mais la science est plus stricte et conseille de boire le moins d'alcool possible, de préférence 2 plutôt que 10 verres par semaine. Le fait que le seuil de consommation (non)saine d'alcool soit toujours fixé à 10 verres par semaine est le résultat d'un compromis entre la science et la vie en société. "La consommation d'alcool est socialement acceptée. L'alcool est donc la drogue légale la plus utilisée en Flandre et en Belgique. Il fait désormais partie de notre culture, bien qu'il ne s'agisse pas d'un produit inoffensif", estime le VAD.

"L'alcool engourdit d'abord les parties du cerveau qui contrôlent le comportement et les sentiments", ajoute le VAD. "Ainsi, une petite quantité d'alcool permet de se sentir plus audacieux, plus actif. Une quantité plus importante réduit la réactivité. Encore un peu plus et l'alcool réduit le contrôle des mouvements et la capacité de coordination."

Pour réduire les risques liés à la consommation d'alcool, il est préférable de ne pas boire plus de 10 verres par semaine, indique le VAD. Mais une personne sur six (15 à 20 %) déclare boire plus de 10 verres d'alcool par semaine. Chez les jeunes, la consommation d'alcool semble être en baisse. Selon une étude de la VAD, un jeune de 17 à 18 ans sur cinq ne boit jamais. Ce n'est pas le cas des personnes plus âgées : ce sont surtout les personnes de 45 ans qui boivent plus de 10 verres par semaine.