Theo Francken (N-VA) exclut toute coalition avec le Vlaams Belang après les élections de 2024

C'est un point de vue que Tom Vandendriessche ne partage pas. "Je pense qu'il est grand temps en Flandre d'écouter les électeurs. Les électeurs souhaitent clairement plus d'autonomie flamande et une politique migratoire plus restrictive. Pourquoi ne pourrions-nous pas réaliser ensemble ce que demandent les électeurs ?"

"Tant en Flandre qu'en Europe, un mouvement est en cours dans lequel les forces patriotiques, nationalistes et conservatrices collaborent", ajoute-t-il. "C'est la seule façon possible d'amener le changement. Cette collaboration n'aura lieu que si le Vlaams Belang devient le plus grand parti. Sinon, votre parti devra faire les yeux doux aux socialistes."

Ci-dessous le débat de mardi soir dans "Terzake" (en néerlandais)