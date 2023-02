Exposition "Rembrandt : photographe avant la lettre" au musée De Reede à Anvers

En plus grand format, on s’émerveille devant des scènes bibliques, comme un Jésus qui prêche ou le Christ face à Ponce Pilate. Rembrandt dépeint une foule de personnages intéressants, avec des visages expressifs. Il a su scruter l’âme humaine et a su jouer entre lumière et obscurité dans une composition parfaite. Il le fait également dans ses paysages.



Dessins et gravures de quatre cents ans, ces chefs-d'œuvre de Rembrandt sont aussi vivants que s'ils avaient été réalisés hier.