La prison de Bruges se dote d’une section réservée aux détenus de plus de 65 ans

Depuis le mois de janvier, une section séparée accueillant dix détenus âgés de plus de 65 ans a été créée à la prison de Bruges, en Flandre occidentale. Jusqu’à présent, il n’existait de section pour les seniors qu’à la prison de Merksplas, à Anvers, mais elle est réservée aux détenus plus âgés qui ne sont plus indépendants, parce qu’ils sont malades ou se déplacent en chaise roulante.

Pour pouvoir être écroué dans la section des seniors à la prison de Bruges, il faut encore être mobile et autonome. La section a vu le jour pour répondre au malaise ressenti par nombre de détenus plus âgés face aux plus jeunes. "Nous constatons que les détenus plus âgés ne se sentent parfois pas à l’aise avec les plus jeunes, et qu’ils décident alors de ne pas participer à la promenade et finissent par ne plus quitter leur cellule", indiquait à Radio Kathleen Van De Vijver (photo), porte-parole de l’administration pénitentiaire.