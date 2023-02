Le Parlement flamand approuve la "réforme de l’Etat interne" : la Flandre est divisée en 15 régions

"Le paysage administratif flamand a été congestionné au fil des ans par une multiplication d’intercommunales", explique Bart Somers. "Aujourd'hui, nous obtenons une réforme interne de l'État qui supprime définitivement cette situation et renforce de manière permanente la gestion locale."

Selon Bart Somers, le choix est désormais clair : moins de structures, moins de mandats, plus de transparence, d'efficacité et de pouvoir local. "C'est ce dont on parle depuis la conclusion du pacte d'Egmont dans les années 1970".

Il y a presque un an, le gouvernement flamand avait déjà conclu un accord sur la nouvelle division.

Lorsque le nouveau décret entrera en vigueur ce printemps, de nouvelles structures de coopération devront être orientées vers les régions. Le but est que les communes ne se lancent pas d'elles-mêmes dans des partenariats hors de leur région, mais les régions pourront en revanche s'associer entre elles.