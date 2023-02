Le taux de survie après un cancer a augmenté de façon spectaculaire au cours des dernières décennies

Des vies sont donc sauvées, en particulier dans les cancers pour lesquels des dépistages sont effectués, comme le cancer du col de l'utérus, du sein et du côlon. Selon la Fondation contre le cancer, des progrès encore plus importants seraient possibles si davantage de personnes participaient aux dépistages existants et si davantage de dépistages étaient effectués pour d'autres cancers, comme le cancer du poumon.

Dans l'Union européenne, on peut dire qu'environ 40 % de tous les cancers sont évitables. Il est donc important de s'engager en faveur de campagnes de prévention et de dépistages plus nombreux et plus efficaces. En outre, la prévention est également une stratégie rentable pour la lutte à long terme contre le cancer.

"Grâce au dépistage précoce du cancer du col de l'utérus, du sein et du cancer colorectal, de nombreuses vies sont déjà sauvées aujourd'hui et beaucoup de participants ont encore une bonne qualité de vie. La participation à ces programmes de dépistage devrait augmenter à l'avenir et aucun sous-groupe ne devrait être laissé de côté. Il y a certainement des progrès à faire", explique le professeur Guido Van Hal de l'université d'Anvers.