Le vélo de la jeune femme disparue dans la nuit de samedi à dimanche a été retrouvé à l’écluse de Zemst

La famille de la jeune femme a confirmé qu'il s'agissait bien de son vélo. Mais pour l'instant, il n'y a aucune trace de la jeune femme de 25 ans.

Mercredi après-midi, un mannequin ayant un poids et une taille similaires à la victime a été utilisé afin de recréer le trajet potentiel sillonné par le corps de la jeune femme. Celui-ci a été jeté à l'eau peu après 16h00, à un moment où les conditions de marée et de courant étaient identiques à celles du moment de l'accident. Le modèle a été emporté sur une longue distance et a fini par se coincer près de l'écluse de Zemst, où le canal de dérivation rejoint la Senne, un emplacement qui a déjà été fouillé à plusieurs reprises.

Le matin, à marée basse, le service des personnes disparues scrute l'endroit avec un équipement télescopique. L'après-midi, à marée haute, des plongeurs entrent dans l'eau pour examiner le fond. "À marée haute, on peut plonger en profondeur un peu plus facilement", explique Alain Remue. "La zone de recherche est relativement petite, mais à cette profondeur, on ne peut rien voir. De plus, le fond est aussi très irrégulier. Donc ce sera tout sauf une tâche facile de retrouver le corps."