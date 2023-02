Nouvel écueil pour le futur stade du Club de Bruges : le permis d’urbanisme annulé

Du côté des autorités communales, l'échevin en charge de l'Aménagement du territoire Franky Demon (CD&V, photo) regrette la décision du Conseil flamand des litiges relatifs aux permis et souligne l'urgence de bâtir un nouveau stade. "Le stade Jan Breydel manque de place et risque d'être condamné au niveau européen d'ici quelques années. Un nouveau stade est donc nécessaire pour assurer la croissance continue du club, tant sur le plan sportif qu'économique."

Il précise que les autorités communales sont prêtes à s'asseoir autour de la table pour résoudre la situation. Les premiers projets de nouveau stade pour le Club de Bruges remontent à 2006, soulignait dans sa réaction le club brugeois de division I de football. "Les plans pour la construction d'un nouveau stade de football se heurtent à nouveau à une décision judiciaire négative."

Les Blauw & Zwart ont souligné que "pour les supporters comme pour les joueurs, le personnel et les résidents, une amélioration vers un environnement footballistique contemporain est nécessaire." Le Club Bruges veut remplacer le stade Jan Breydel sur le site de l'Oympia Park par un "stade de football hyper moderne et durable. Le futur Olympia Park combinera un stade de football de haute technologie avec un parc et une zone de loisirs, et il conjuguera les ambitions sportives aux attentes sociétales strictes en matière d'environnement, de mobilité et d'accessibilité."