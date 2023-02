Plusieurs chiens ont probablement été empoisonnés lors de promenades à Boortmeerbeek

"Nous voulons mettre les gens en garde. Ils doivent être prudents quand ils promènent leur chien sur le chemin qui longe la Dyle", déclarait mardi dernier l’échevin Hans Crol (N-VA). Cet appel faisait suite au probable empoisonnement de deux chiens qui s’étaient promenés le long de la Dyle à Hever, une commune rattachée à Boortmeerbeek. Depuis lors, de nouveaux empoisonnements de chiens ont été signalés dans cette région.

L’un de ces chiens appartient à Patrick Mertens, qui réside à Boortmeerbeek. "Je me suis promené avec Zita en soirée, le long de la Dyle. Dans le noir, on ne voit pas toujours ce qu’elle fait exactement, mais cela n’a jamais posé problème. Pendant la nuit, Zita a subitement commencé à vomir beaucoup. Je me suis immédiatement rendu avec elle à la clinique vétérinaire, mais c’était déjà trop tard. En un rien de temps, elle avait perdu six kilos. Après toute une journée de souffrance, elle est morte dans mes bras. Ma fille de onze ans est aussi très affectée par ce décès".