Comme les frères Dardenne, El Arbi et Fallah exigent le retrait de leur film d'un festival en Iran

Jeudi les réalisateurs belges Jean-Pierre et Luc Dardenne (photo) ont aussi exigé le retrait de leur dernier long métrage "Tori et Lokita" de l'affiche du festival. "Nous venons d'apprendre que notre film figurait dans la sélection du festival de Fajr à Téhéran. Nous exigeons qu’il soit retiré de la programmation de ce festival qui est la vitrine d'un régime religieux dictatorial et assassin que nous condamnons", avaient déclaré les frères Dardenne.

D'importantes manifestations secouent l'Iran depuis la mort en détention, en septembre dernier, de Mahsa Amini, une jeune femme arrêtée pour avoir prétendument enfreint le code vestimentaire strict appliqué aux femmes dans la République islamique. Depuis, les actions de défiance envers le régime se sont multipliées, malgré une répression féroce qui s'est notamment traduite par l'exécution de quatre hommes et l'arrestation d'au moins 14.000 personnes, d'après les Nations Unies.

Selon la maison de production des réalisateurs belges, Les films du Fleuve, la programmation de "Tori et Lokita" dans ce festival, "porte-étendard du régime iranien", entre en contradiction avec les nombreuses pétitions signées par les frères Dardenne pour dénoncer la répression sévère des manifestations défiant le régime iranien. "Nous sommes solidaires de celles et ceux qui se battent contre ce régime et saluons leur courage", ont ajouté les réalisateurs belges primés à de nombreuses reprises. "On ignore comment le festival a obtenu copie du film. Nous sommes en train d'investiguer", ont encore précisé Les films du Fleuve.