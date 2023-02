L'événement Harry Potter à Leeuw-Saint-Pierre sera-t-il interdit pour protéger la nature ?

Depuis le 5 novembre et jusqu'au 5 février, cette promenade nocturne "son et lumière" propose aux visiteurs une immersion dans l'univers de la "Forêt interdite" d'Harry Potter. Cet événement a déjà attiré des dizaines de milliers de personnes dans le domaine du château Groenenberg. L'organisateur a placé des centaines de haut-parleurs, des poupées articulées, des projections et des installations lumineuses.

La ministre flamande de l’Environnement estime que l’organisateur a ainsi accordé trop peu d'importance à la flore et la faune du domaine de Groenenberg. Des riverains se sont d’ailleurs plaints, confirmait à Radio 2 le bourgmestre Jan Desmeth : "Trois mois de musique et de lumières dans le bois, de bruit causé par les nombreux visiteurs. L’Agence flamande pour la Nature et les Forêts a sous-estimé l’impact de l’événement. La nature a aussi été endommagée lors de l’installation du parcours. Nous sommes donc aussi d’avis qu’un si grand événement ne peut plus avoir lieu au château Groenenberg".

"Le pire est cependant que l’organisation ne respecte pas les lois sociales. Lors de contrôles, des travailleurs illégaux ou des chômeurs qui effectuaient du travail au noir ont été découverts. Ce n’est pas correct", soulignait le bourgmestre Desmeth.