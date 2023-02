Le gouvernement demande à Engie d'étudier la prolongation des plus vieux réacteurs nucléaires

Les réacteurs Doel 1 et 2 (Flandre orientale) et Tihange 1 (province de Liège) sont les plus anciens en Belgique, en activité depuis 1975. Au départ, leur durée de vie avait été fixée à 40 ans et ils devaient donc être mis au repos en 2015. Mais en 2013, le gouvernement fédéral Di Rupo modifiait la loi pour pouvoir maintenir Tihange 1 en vie dix ans de plus. En 2015, le gouvernement Michel décidait de maintenir également Doel 1 et 2 en activité jusqu’en 2025, par crainte d’une pénurie d’électricité.

C’est donc une seconde prolongation de vie pour les plus vieux réacteurs nucléaires belges que le Premier ministre Alexander De Croo et la ministre à l’Energie Tinne Van der Straeten (photo) vont devoir négocier avec Engie. Des négociations sont aussi en cours pour Doel 4 et Tihange 3, puisqu’en mars dernier la coalition fédérale décidait de prolonger de dix ans ces deux réacteurs les plus récents du parc nucléaire belge. Un accord de principe a été conclu avec Engie le 9 janvier dernier.