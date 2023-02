Une loi permettra d’utiliser de nouvelles techniques ADN dans les enquêtes criminelles

Afin de faciliter la conclusion des dossiers de disparition, il sera par ailleurs possible de relier l'ADN de restes humains non identifiés ou de proches de personnes disparues aux profils ADN contenus dans les banques de données européennes et internationales. L'une de ces banques de données est I-Familia, dépendant d'Interpol. Elle contient près de 10.000 profils de corps non identifiés et 1.000 profils de parents de personnes disparues dans le monde entier.

Le projet de loi donne également un cadre à la technique d'investigation fondée sur le chromosome Y, qui n'existe que chez les hommes et se transmet de manière presque identique d'un père à un fils. Elle sera utile dans les affaires de mœurs où il est souvent nécessaire de distinguer l'ADN de l'auteur de l'infraction de celui de sa victime.

La durée de conservation des échantillons dans les banques de données sera significativement revue puisqu'elle passera de 6 mois à 30 ans, comme c'est déjà le cas pour les profils ADN.