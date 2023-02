Une rénovation de 30 millions d'euros pour la ligne ferroviaire du port d'Anvers-Bruges

Surnommée le "cordon ombilical du port", la ligne L11 relie Stabroek à la frontière néerlandaise. Elle permet de desservir le nord du port, où se trouve l'important pôle chimique, et d'accéder aux principaux terminaux à conteneurs. L'objectif de l'investissement est de rendre le transport ferroviaire de marchandises plus rapide, plus écologique et plus rentable.

Le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire Infrabel construira une deuxième voie de cinq kilomètres, ce qui permettra de doubler la capacité. Parallèlement, les deux voies seront électrifiées, ce qui représente dix kilomètres de nouvelles caténaires. Les travaux d'électrification (photo archives) commenceront cet automne et dureront jusqu'à la mi-2026.

Les travaux pour une deuxième voie sont prévus pour début 2024 et dureront environ deux ans. L'investissement permettra aux trains de marchandises électriques d'arriver directement à leur destination finale. Cela représente un gain de temps de deux heures en moyenne par train, puisqu’ils ne devront plus s'arrêter à la gare pour se munir d'une locomotive au diesel. Des voies plus longues sont également nécessaires pour accueillir les longs trains de marchandises.