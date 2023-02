Des photos du Belge Alexander Dumarey à l'origine du pavillon bulgare pour la Biennale d'architecture de Venise

C’est la deuxième fois que la Bulgarie prend part à la Biennale de Venise. Le ministère de la Culture bulgare avait lancé un concours pour dénicher le projet architectural qui représentera le pays sur le thème de cette 18e exposition internationale d’architecture : "le laboratoire du futur". Parmi 34 propositions rendues, c’est le projet "Education is the Movement from Darkness to Light" (‘L’éducation est le passage de l’obscurité à la lumière’) qui a finalement été sélectionné par le ministère de la Culture.

L’architecte Boris Tikvarski et son équipe se sont notamment inspirés de photos prises dans des écoles bulgares abandonnées par le photojournaliste Alexander Dumarey (38 ans), spécialisé dans des reportages documentaires sur l’architecture et fasciné par des bâtiments vides et délabrés qui portent encore les traces d’une splendeur et d’une intense activité humaine passées. Il parcourt de nombreux pays à la recherche de ces endroits délaissés.

"Cela fait longtemps déjà que je travaille sur ce projet. Je suis donc ravi qu’il puisse atteindre un plus grand public grâce à la Biennale de Venise", expliquait Alexander Dumarey à VRT NWS. "Depuis 2016, je me suis rendu dix fois en Bulgarie pour y photographier des écoles vides. Au fur et à mesure, le projet a pris de l’ampleur parce que j’étais frappé par le nombre important d’écoles inoccupées dans ce pays. Entretemps, j’ai photographié plus de 200 écoles et pris ainsi des milliers de photos, dont une partie ont été publiées en ligne. C’est ainsi que l’architecte Boris Tikvarski les a découvertes par hasard. Peu après Noël, il m’a contacté. Et puis le projet a rapidement pris forme".