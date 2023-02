"Close" de Lukas Dhont et la série "Roomies" de la VRT grands gagnants des Ensors à Ostende

Cette fois ce sont deux hommes - Eden Dambrine ("Close") et Matteo Simoni ("Zillion") -qui remportent les deux prix dans la catégorie Film et deux femmes dans la catégorie Série de fiction. Il s’agit de Maaike Cafmeyer (photo) pour son rôle principal dans "Chantal" et Joke Emmers pour son second rôle dans la série "Billie vs Benjamin".