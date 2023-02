Encore un phoque mordu à mort par un chien à Ostende

Jeudi soir, l'équipe NorthSealTeam a reçu un appel pour un phoque blessé sur la plage devant le casino-Kursaal d’Ostende. "L'un de nos volontaires s'est rendu sur place et a d'abord constaté que l'animal était couché sur le flanc", explique Inge De Bruycker du NST. "Ce n'est que lorsqu'il s'est retourné que nous avons vu des blessures et du sang et découvert que le phoque avait été mordu par un chien".

Le phoque blessé a été transporté au Sea Life de Blankenberge, mais l'animal y est mort vendredi. "L'animal était probablement venu sur la plage parce qu'il était malade. On a diagnostiqué des vers pulmonaires. Mais les marques de morsure provenaient indubitablement d'un chien", nous a dit Steve Vermote de Sea Life.

La cause du décès a été déterminée avec certitude. "Lorsque nous avons lavé l'animal, nous avons pu déterminer la profondeur de ses blessures", a déclaré Steve Vermote.

"De plus, le phoque se trouvait à cinquante ou cent mètres du rivage, et en plus devant le Kursaal, où passent beaucoup de promeneurs".