Face à la nette recrudescence des vols de câbles, Infrabel va placer des traceurs GPS pour les localiser

Au niveau géographique, Infrabel a calculé que plus de 83% des vols ont été perpétrés en Wallonie, 12% en Flandre et 5% à Bruxelles. Deux tiers des faits ont été commis dans la zone autour de Charleroi (296 faits - 64%). Les autres se produisent principalement dans les arrondissements de Liège (62 faits - 13%), Anvers (34 faits - 7%) et Bruxelles (21 faits - 5%).

Infrabel a également mesuré l'impact de ces délits sur la ponctualité des trains. Résultat: 33.169 minutes de retard, soit plus d'une heure et demie en moyenne par jour.

"Les vols occasionnent aussi des reports de travaux, car les techniciens d'Infrabel doivent d'abord effectuer les réparations d'urgence avant de pouvoir se charger de leurs tâches quotidiennes dédiées à l'entretien ou à la modernisation de la signalisation. Les actes de malveillance répétés entraînent également une démotivation du personnel d'Infrabel", ajoute la société anonyme de droit public.