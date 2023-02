Le gouvernement fédéral parvient à un accord sur les mesures "énergie" : la TVA définitivement à 6%, mais couplée à une réforme des accises

La réforme entrera en vigueur le 1er avril. Si les prix sur les marchés de gros remontent et repassent d'ici là au-dessus de 100 euros/MWh pour le gaz, selon l'indice TTF (soit l'indice principalement utilisé sur le marché européen), et/ou de 250 euros/MWh pour l'électricité, selon l'indice Endex (moyenne des cotations quotidiennes pour la fourniture d'électricité), les modalités seront réévaluées afin de protéger le consommateur.

Par son caractère général, la réduction de TVA à 6% entraîne un manque à gagner considérable pour les finances publiques. Sa pérennisation sera donc contrebalancée par une modulation des accises, un mode de taxation qui permet de tenir compte beaucoup plus facilement des évolutions des prix de l'énergie, à la hausse comme à la baisse, et de la consommation. Une distinction sera faite entre une consommation de base, à laquelle sera lié un mécanisme de protection, et une consommation "supplémentaire".

De la sorte, le gouvernement encouragera une consommation d'énergie plus économique. En ce qui concerne plus particulièrement le gaz, si les prix devaient tomber à un niveau très bas, les accises sur la consommation supplémentaire augmenteraient.