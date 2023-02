Le vélo de plus en plus populaire pour se rendre au travail, surtout en Flandre

Plus de 14% des travailleurs belges se rendent à présent au travail à vélo, ce qui représente une augmentation de 26,3% depuis 2017, et même de 80% depuis 2005. C’est ce que révèle une enquête du service public fédéral Mobilité et Transports sur les déplacements entre le domicile et le lieu de travail. C'est la plus forte augmentation parmi tous les transports et cela fait du vélo le deuxième moyen de déplacement le plus utilisé dans le pays, selon cette enquête menée tous les trois ans auprès de quelque 3.600 employeurs, privés et publics, comptant pour au moins 1,6 million de travailleurs.