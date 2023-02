Premier manuel scolaire flamand et actuel destiné au cours de religion islamique

La religion islamique est enseignée dans nos écoles secondaires depuis 40 ans et de plus en plus de jeunes la choisissent. Au cours de l'année scolaire 2021-2022, 34 352 élèves suivaient les cours de religion islamique dispensés par quelque 450 enseignants dans quelque 380 écoles. Or, il n'y a toujours pas de programme élaboré comme pour les autres matières. À l'heure actuelle, les professeurs de religion islamique doivent encore compiler leur propre matériel pédagogique et se contentent souvent du manuel scolaire turc Nôer (Werkboek Islamitische Godsdienst) ou d'autres matériels pédagogiques dépassés.

L'éditeur éducatif Van In a donc lancé il y a deux ans un ensemble de matériel pédagogique en néerlandais contemporain. Pour ce faire, l'éditeur a collaboré avec des musulmans flamands. "Ces auteurs ont veillé à ce que l'interprétation de l'islam soit traduite dans la société moderne", déclare la directrice générale Vicky Adriaenssen. "Un lien fort est établi avec l'univers du jeune. Avec des sujets tels que l'intimidation, le climat et les droits de l'homme."

Selon Mohamed El Fadili, qui a assuré la coordination de ce programme, il y avait depuis longtemps une demande de la part des enseignants pour une méthode d'enseignement contemporaine, même s’il y avait beaucoup de méfiance. "Nous sommes heureux que l'éditeur Van In ait fait preuve de courage et ait pris cette initiative. Nous avions toute une équipe derrière nous pour créer nos propres illustrations et développer du matériel numérique. En tant qu'enseignant, vous ne pouvez jamais faire ça tout seul. Nous espérons donc que les enseignants de l'Islam choisiront de travailler avec notre matériel."