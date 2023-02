Séisme en Turquie : la Belgique va envoyer de l'aide médicale via B-Fast, "d'ici la fin de la semaine"

B-FAST - la structure d'intervention rapide du gouvernement belge qui fournit, à sa demande, une aide d'urgence en cas de catastrophe à l'étranger - s'est concerté ce lundi pour voir quelle aide envoyer en Turquie, à la demande des autorités du pays sinistré. D'après le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke et la ministre de l'Aide au développement Caroline Gennez, le but est que B-Fast soit opérationnel au plus vite sur le terrain. Mais il n'est pas encore certain quand les équipes partiront.

"Les équipes de secouristes et médecins doivent être maintenant constituées et le matériel rassemblé. B-Fast devrait arriver dans la région sinistrée d'ici la fin de la semaine", indiquait à VRT NWS la ministre Gennez. "Notre pays est connu pour ce type d'expertise". Elle ajoutait que la Belgique est déjà présente sur le terrain, via la Croix Rouge turque, qui bénéficie d'une aide financière belge.

Pour l'instant, il n'est question d'une aide belge qu'à la Turquie, la Syrie également touchée par les séismes n'ayant pas demandé explicitement d'aide à notre pays.