Près de la moitié des filles de 15 à 25 ans ont déjà reçu un "dickpic" non désiré

L'enquête a également porté sur la possession de photos de nus sans le consentement de la personne concernée. 21% des jeunes hommes et 9% des jeunes femmes déclarent connaître quelqu’un qui est en possession d’images d’eux nus. "Il semblerait que ce chiffre soit largement sous-estimé".

La majorité des personnes interrogées (61 %) ont déclaré qu'elles ne conserveraient jamais de telles photos si on leur demandait de les supprimer, mais ce chiffre était nettement plus élevé chez les jeunes femmes. À l'inverse, presque tous les répondants qui ont déclaré avoir des images intimes d'autres personnes étaient des hommes, et les répondants plus âgés encore plus. Dans 30 % des cas, il s'agissait d'une capture d'écran d'un instantané temporaire. Quelque 13 % ont acheté les images via le dark web ou par l'intermédiaire d'un tiers.

Trois quarts des personnes interrogées sont d'accord pour dire que la possession d'images sexuelles d'une personne qui ne veut plus que vous les possédiez ou qui ne vous a jamais donné la permission devrait être poursuivie. Plus de 60 % pensent que la possession est déjà punie et plus de 70 % pensent que ce comportement doit être puni.