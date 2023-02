Quartier européen de Bruxelles bouclé: une vente de montres de luxe en deuxième main aurait mal tourné

D'après le substitut du procureur du Roi, "les faits semblent s'inscrire dans le contexte d'une vente de montres de luxe en deuxième main" et "selon les premiers éléments de l'enquête, les faits se seraient déroulés dans le garage souterrain d'un immeuble de la rue Boduognat."

Deux personnes y "auraient été violentées puis séquestrées, avant que les suspects ne prennent la fuite", a-t-il ajouté, indiquant également qu'une arme à feu aurait été utilisée et que les victimes "sont parvenues à se libérer et à alerter des voisins, qui ont appelé la police."

Après cet incident, la police a bouclé la zone pour rechercher ces suspects armés. Plusieurs équipes de police sont arrivées sur les lieux. Un hélicoptère et les unités d'intervention spéciales de la police fédérale ont aussi été mobilisés. Les riverains ont été priés de ne pas sortir, et ceux qui se trouvaient dans la rue ont été rassemblés au café "The Meeting Point".

Vers 22h, les unités spéciales ont fait une descente dans une maison, mais ce n'est que vers minuit que la zone a été entièrement libérée et que tous les résidents ont pu regagner leur domicile.

"Deux suspects ont été interpellés dans le courant de la soirée. Il s'agit de deux hommes, âgés respectivement de 33 et 39 ans. Le parquet a requis le laboratoire de la police fédérale, qui est descendu sur les lieux, et devrait saisir juge d'instruction dans le courant de la journée", a encore précisé le substitut du procureur, avant de souligner que dans l'intérêt de l'enquête, "le parquet de Bruxelles ne fera pas d'autres commentaires".