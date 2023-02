Ivan De Vadder : Groen est en train de devenir la grenouille de la fable

Samedi, on apprenait que Dries Van Langenhove démissionnait de son mandat de député fédéeral. Dries Van Langenhove avait été élu sur une liste électorale du Vlaams Belang, en province du Brabant flamand mais n’était cependant pas membre de ce parti. Il fait toutefois partie du groupe parlementaire du Vlaams Belang.

A présent, il n'a donc, officiellement, plus aucun lien avec le parti d'extrême-droite. Il ne faut pas oublier que Dries Van Langenhove risque toujours une condamnation pour racisme et appel à la haine dans l'affaire Schild & Vrienden. Mais loin de le critiquer, la cheffe de groupe Vlaams Belang Barbara Pas, a estimé que Dries Van Langenhove -qui était leur spécialiste sur le dossier de l'asile et la migration - avait été boycotté par les médias

Désormais, Van Langenhove fera de la politique via sa chaîne YouTube où - comme il l'a annoncé lui-même - il continuera à défendre les idées du Vlaams Belang. Ainsi, Zuhal Demir, dans "VTM nieuws", s'est demandé si elle devait "applaudir parce qu'un conspirationiste quittait le parlement et poursuivait sa machine de propagande ailleurs".

Le Parlement perd apparemment de son attrait, surtout pour les personnes qui veulent jouer un rôle déterminant. Aujourd'hui, les ministres ne sont plus élus au sein des groupes parlementaires, ils viennent d'autres secteurs de la société. Au début de la législature, deux brillants députés - Jessika Soors (Groen) et Jan Bertels (Vooruit) - ont démissionné pour intégrer des cabinets ministériel où ils pouvaient jouer un rôle plus important.

C'est aussi la raison officielle de la démission de Dries Van Langenhove, il quitte son poste de député mais va continuer à faire de la politique via sa chaîne YouTube grâce à laquelle il pense pouvoir peser davantage qu'au parlement.