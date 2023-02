L’équipe de reconnaissance de B-FAST s'est envolée à destination de la Turquie

Il s'agit, "en coordination avec les autres pays européens, de répondre à une demande spécifique de la Turquie qui est arrivée hier", a souligné la cheffe de la diplomatique belge. "Nous avons eu le feu vert (d'Ankara) ce matin et nous envoyons à présent la première équipe de huit personnes qui va faire un repérage pour la suite", a précisé Mme Lahbib.

"Il est très important que cette équipe de reconnaissance puisse partir le plus vite possible pour s'accorder avec les autorité (turques) comment on peut s'organiser", a pour sa part souligné Mme Verlinden.

L'hôpital de campagne mis à disposition par la Belgique et qui doit être opérationnel dans le courant de la semaine prochaine, pourra traiter plus de 100 patients par jour et accueillir au moins 20 patients pour passer la nuit sous observation, avec une "attention particulière aux femmes et aux enfants".

L'équipe sera composée de médecins belges, spécialisés en chirurgie d'urgence, soutenus par des infirmiers urgentistes et d'autres profils médicaux spécifiques. En fonction des besoins sur le terrain, l'équipe, composée de 70 à 80 personnes, restera sur place plusieurs semaines - "le temps nécessaire", selon la ministre des Affaires étrangères.