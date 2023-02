La petite phrase de Paul Magnette sur le rapport différent au travail entre Flamands et Wallons suscite de nombreuses réactions

Paul Magnette était interviewé sur une éventuelle nouvelle réforme de l’Etat, sur l’avenir de la Belgique et sur les différences entre Flamands et Wallons.

D’après Paul Magnette, les Flamands et les Wallons ont un rapport différent au travail. "J'ai parfois l'impression que les Flamands veulent en faire trop", a-t-il lancé, en réponse à une question portant sur la différence de taux de chômage entre la Wallonie et la Flandre. "Je le comprends d'une certaine manière: pendant des siècles, il y a eu de la pauvreté (en Flandre ndlr.), et apparemment c'est dans les gènes de travailler le plus dur possible... parfois au détriment de son propre bonheur".

Et de poursuivre après une boutade se moquant des clichés entre Wallons et Flamands : "Beaucoup de Wallons se demandent pourquoi ils reportent si longtemps leur bonheur. Les Wallons aiment profiter de la vie. Est-ce si mal ?"

Cette sortie du bourgmestre de Charleroi et président du PS, qui a déjà annoncé son intention de briguer le poste de Premier ministre si la famille socialiste arrivait en tête des élections en 2024, est mal passée au nord du pays mais aussi du côté francophone.