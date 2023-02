La reine Mathilde termine une tournée de trois jours au Bangladesh

Le troisième jour de la mission humanitaire de la reine s’est concentré sur la question du changement climatique, auquel le pays est particulièrement vulnérable. Le Bangladesh est frappé chaque année par des catastrophes naturelles, notamment des inondations et des cyclones. L'élévation du niveau de la mer et l'érosion menacent la moitié du territoire, qui compte également parmi les régions les plus densément peuplées du monde.

Lors d'un vol en hélicoptère dans le district de Khulna (photo), au sud-ouest du Bangladesh, la souveraine a pu constater à quel point le territoire est menacé. Dans l'Union Sutarkhali, la reine s'est intéressée au projet LoGIC, qui aide les communautés vulnérables et les gouvernements locaux à développer des solutions et des adaptations en réponse au changement climatique. La salinisation et le manque d'eau potable y sont particulièrement problématiques.

La reine Mathilde y a également rencontré la population locale et a visité une station d'épuration qui leur fournit de l'eau potable. Elle a aussi visité la forêt de mangroves des Sundarbans, l'une des plus grandes forêts de mangroves du monde. La forêt est extrêmement importante pour les populations locales car elle constitue une barrière contre les catastrophes naturelles et l'érosion. La Reine a conclu sa visite de travail mercredi par une rencontre avec le président Abdul Hamid.