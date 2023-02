Le Limbourg demande que sa zone d’étangs soit reconnue comme réserve de biosphère de l’Unesco

En collaboration avec sept communes du Limbourg central, la province du Limbourg va solliciter une reconnaissance comme réserve de biosphère - dans le cadre du Programme sur L’homme et la biosphère de l’Unesco - pour sa zone d’étangs De Wijers (photos). Surnommée “le pays des 1001 étangs”, cette région héberge de nombreuses espèces rares de faune et de flore. Elle est aussi un véritable paradis pour les promeneurs et les cyclistes. De Wijers est le plus grand territoire d’étangs liés les uns aux autres en Belgique, s’étendant sur 700 hectares d’eau et de roseaux.