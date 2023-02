Les premières cigognes sont de retour au zoo de Planckendael après leur migration hivernale

"Nous constatons qu’un certain nombre d’oiseaux reviennent chaque année particulièrement tôt", précisait à Radio 2 la porte-parole de Planckendael, Amanda Wielemans. "Nos soigneurs supposent que ces oiseaux trouvent suffisamment de nourriture proche du parc animalier ou dans les pays voisins, et ne doivent donc pas faire le voyage vers le sud. Ils mangent par exemple de petits mammifères, comme des rats, et on les voit aussi se nourrir dans les décharges. Ils reviennent donc très tôt à Planckendael. Par contre, nous ne nous attendons pas à voir les vrais oiseaux migrateurs avant les prochaines semaines, jusque fin mars".

Les oiseaux qui rentrent très tôt ont peut-être un but en tête. "Les cigognes sont très fidèles à leur nid et veulent retrouver celui de l’an passé. Si un autre oiseau s’y est installé, il y a parfois des combats. Mais le principe du premier arrivé, premier servi est aussi d’application et les cigognes qui rentrent tôt espèrent avoir une bonne place", indique Amanda Wielemans. Elles supportent le froid, mais beaucoup moins un climat humide.