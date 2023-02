B-FAST devrait installer l’hôpital de campagne dans la ville portuaire d’Iskenderun

L’équipe de reconnaissance qui s’est envolée mercredi après-midi (deux jours après le double tremblement de terre en Turquie) de l’aéroport de Melsbroek est chargée de préparer sur le terrain l’arrivée d’une équipe nettement plus importante en fin de semaine. Cette dernière se chargera de monter et de faire tourner un grand hôpital de campagne.

L’équipe de reconnaissance se trouvait ce jeudi matin dans la ville turque d’Adana, à quelque 200 km de la ville de Gaziantep, épicentre de l’un des deux séismes. Le pédiatre et urgentiste Gerlant van Berlaer fait partie de cette équipe. "Sur place, nous avons la possibilité de prendre contact notamment avec les autorités turques et des organisations internationales, par téléphone ou via l’internet, avant de nous rendre dans la région la plus dévastée par les séismes. Nous ne sommes pas certains d’avoir une connexion là-bas", indiquait l’urgentiste au micro de Radio 1.

Entretemps, l’équipe a décidé de se rendre dans la ville portuaire d’Iskenderun, dans la province Hatay. C’est l’une des plus touchées dans la région sinistrée. "Dans cette ville il y a normalement trois hôpitaux, mais aucun d’eux n’est plus fonctionnel actuellement", précisait van Berlaer. "C’est compréhensible, car le personnel hospitalier est soit à la recherche de proches ou de connaissances portées disparues ou doit se mettre en sécurité".

"L’un de ces hôpitaux possède un grand parking, où l’on pourrait monter un hôpital de campagne. Nous devons encore vérifier si nous avons accès sur place à de l’électricité et de l’eau courante".