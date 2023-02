De plus en plus de Flamands et Bruxellois issus de l'immigration s'installent en dehors des grandes villes

La population de la Flandre et de Bruxelles voit sa composition se diversifier davantage. Un habitant sur quatre en Région flamande a des origines non belges en 2020. Il y a trente ans, ce chiffre n’était que de 6,5 %. La Flandre compte également plus de 180 nationalités différentes. C'est ce que révèle l'Atlas sur la super-diversité en Flandre, un rapport qui cartographie l'évolution, l'ampleur et la répartition de la migration au cours des trente dernières années (1990-2020). L'Atlas a été préparé par le Collège universitaire Odisee et la KU Leuven, à la demande du gouvernement flamand.

Les chercheurs constatent cependant que cette super-diversité est inégalement répartie. En premier lieu, les personnes d’origine immigrée se déplacent vers des régions où les personnes d'origine non belge vivent depuis plus longtemps, comme la région minière du Limbourg et les grandes villes d'Anvers, de Bruxelles et Gand. On observe également une migration frontalière dans les régions proches de la frontière néerlandaise.

Mais plus récemment, les chercheurs ont également observé de nouveaux mouvements de population. "Nous constatons une extension progressive des zones traditionnelles vers la périphérie des grandes villes et vers des villes plus éloignées dans la région de la vallée de la Dendre, comme Ninove et Grammont et des villes comme Boom", explique Dirk Geldof, un des chercheurs et professeur à la faculté des Sciences du design de l'Université d'Anvers.

La région minière du Limbourg constate également que de plus en plus de personnes issues de l'immigration s'installent dans les régions environnantes.