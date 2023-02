Grâce aux précipitations de janvier, le niveau des eaux souterraines a augmenté en Flandre

Janvier 2022 aura été un mois très sombre et très humide. Selon le bilan climatologique mensuel de l'IRM. Le soleil a très peu brillé et les précipitations ont été plus importantes que la normale. À Uccle, 91,1 millimètres de précipitations sont tombés, contre 75,5 millimètres pour un mois de janvier moyen.

Et cela a également eu un effet sur le niveau des eaux souterraines. Le niveau des eaux souterraines a augmenté dans environ trois quarts des sites de surveillance en Flandre. Cependant, 37 % de ces sites présentent encore des niveaux d'eau souterraine faibles à très faibles pour cette période de l'année. Le mois dernier, c'était encore le cas dans 58 % des sites de surveillance.

Un niveau normal a été mesuré sur 42 % des sites de surveillance et les eaux souterraines sont maintenant élevées à très élevées sur 21 % des sites de surveillance. Le mois dernier, c'était le cas pour 13 % des sites de surveillance.