La plus ancienne droguerie de Flandre, située à Sint-Niklaas, vient d’être vendue

Si "De Walvis" est la plus ancienne droguerie située en Flandre, à Bruxelles, à la rue de Laeken au n° 55, se trouve "La grande droguerie Le Lion", fondée en 1875 et qui est sans doute le plus ancien commerce de ce genre de tout le pays.

Dans un "cadre à l'ancienne" ce magasin très connu de tous les bons bricoleurs, propose notamment encore toujours aujourd'hui, une très grande variété de pigments en poudre pour peinture.