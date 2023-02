La SNCB lance une campagne contre les agressions envers son personnel

L'accompagnateur de train Maxime Beullens, qui est l'un des visages de la campagne, a déjà été victime d'agressions verbales et a également été bousculé à quelques reprises. "Heureusement sans conséquences trop graves, mais vous gardez cela en vous. Le choc ne peut survenir que quelques jours, voire quelques semaines plus tard. Heureusement, grâce à la SNCB, j'ai également reçu une aide psychologique. J'ai pu raconter mon histoire à un psychologue externe et cela aide à recadrer les choses et à me remettre "en selle".

Cela commence généralement par une personne qui a une attitude insolente ou par des personnes qui sont en colère à cause de problèmes sur le réseau. Et selon la façon dont la conversation se déroule ensuite, cela peut dégénérer ou se calmer."

Maxime Beullens donne également des formations à ses collègues sur la manière d'essayer de gérer l'agressivité. "La plupart des voyageurs sont des gens très gentils et c'est agréable de les écouter pour changer. Mais lorsque quelque chose se produit, il vaut mieux ne pas essayer de révéler la situation aux autres voyageurs. Essayez de rester serein, car, plus il y aura d'attention autour de vous et plus vite les choses peuvent déraper. Avec l'agression gratuite, les voyageurs doivent savoir qu'il y aura des conséquences."