Le 15.000e Ukrainien en Flandre s’est inscrit pour suivre des cours de néerlandais, à Wuustwezel

Sur l’ensemble de la Flandre, 15.000 réfugiés ukrainiens se sont déjà inscrits pour suivre des cours de néerlandais, alors que la guerre avec la Russie continue à faire rage dans leur pays. C’est au centre d’accueil de Wuustwezel, en province anversoise, qu’a eu lieu la 15.000e inscription. Mieke Augustijns y donne cours.

"Nous commençons les cours avec la base, enseignée en première année primaire. Avec les consonnes et les voyelles. Puis nous abordons le vocabulaire et au bout de quelques mois de cours nous entamons la grammaire".

Mieke Augustijns a enseigné pendant 35 ans dans l’enseignement primaire et est pensionnée depuis 10 ans. "La grande différence avec une classe d’enfants, c’est que les Ukrainiens qui sont ici comprennent qu’ils ont besoin d’une connaissance de la langue pour être acceptés dans notre société".

Dans le centre d’accueil de Wuustwezel, il y a six enseignants. "Nous donnons tous une heure et demie de cours deux fois par semaine. Les élèves reçoivent aussi des devoirs à faire à la maison". Le centre accueille 90 Ukrainiens. "Comme ils habitent ensemble ici, ils s’aident mutuellement à traduire et à faire les devoirs. C’est merveilleux à observer", soulignait Mieke Augustijns au micro de Radio 2 (vidéo, en néerlandais).