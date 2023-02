Le Parlement flamand demande une ratification plus rapide des traités commerciaux

"Cela donne aussi une image négative de la Flandre et cela pèse sur sa prospérité", s’inqiète le député flamand Philippe Muyters (N-VA), co-auteur d'une proposition de résolution, avec Vera Jans (CD&V) et Bart Tommelein (Open VLD), par laquelle la Flandre insiste pour une accélération de la ratification. La résolution a été approuvée par le Parlement flamand (photo) mercredi. Les partis d'opposition de gauche Vooruit, Groen et PVDA ont voté contre.

Pour qu'un traité commercial international soit ratifié, il doit être approuvé par tous les parlements belges. Selon le Parlement flamand, il y a une nette différence dans la vitesse à laquelle cela se produit dans les différents parlements. Neuf procédures de ratification de ce type sont actuellement en cours pour les traités commerciaux de l'Union européenne.

Les neuf traités ont été ratifiés par le Parlement flamand, mais pas ceux de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la Région wallonne et/ou de la Région de Bruxelles-Capitale. Pour deux de ces accords, la Belgique est même le dernier pays à continuer à bloquer le traité. La Commission européenne accentue désormais la pression par l'intermédiaire du commissaire européen au commerce, Valdis Dombrovskis, et du haut représentant de l'Union européenne, Josep Borrel, indique un article publié par Politico le 3 février dernier.

Les partis de la majorité du Parlement flamand en ont désormais aussi assez de l'attitude des autres entités fédérées. Par une résolution, ils veulent accélérer la procédure de ratification.