Le président ukrainien Zelensky longuement ovationné dans l'hémicycle du Parlement européen à Bruxelles

Dans l'hémicycle bruxellois du Parlement européen, le président ukrainien a pris la parole vers 11h05 et pour une quinzaine de minutes, remerciant d'abord l'assemblée, sa présidence et l'UE dans son ensemble pour son "attention" et ses "efforts" pour Kiev. A plusieurs reprises, aussi bien en début qu'en fin d'allocution, il s'est interrompu pour lui-même applaudir les personnes dans la salle, ces personnes qui sont "à la fois des représentants et dirigeants de l'Europe".

"Nous voulons défendre l'Europe face aux forces les plus anti-européennes du monde, avec vous, sur le champ de bataille", a lancé le président ukrainien. Soulignant la "chance" de l'Europe d'avoir une démocratie solide "qui soutienne les principes que nous défendons", il a assuré que cette démocratie européenne "est, pour nous en Ukraine, notre maison, et le chemin que nous défendons". "Tous les Ukrainiens, peu importe leur âge, leur parcours, partagent cette volonté. (...) Nous avons une histoire commune, c'est celle de l'Europe. Nous sommes Européens", a-t-il ajouté. "Je me présente devant vous aujourd'hui pour défendre cet accès à cette maison, cette porte d'entrée".