Avec 10 nominations, "Close" est l'un des favoris de la 12e édition des Magritte du Cinéma

Actuellement dans la course aux Oscars et après avoir remporté six Ensors dans la cadre du Festival du film d’Ostende, "Close" - film poignant sur l'amitié et la responsabilité - concourra ainsi dans les catégories "Meilleur film flamand", "Meilleure actrice dans un second rôle" (Emilie Dequenne), "Meilleur acteur dans un second rôle" (Igor Van Dessel), "Meilleur espoir masculin" (pour les deux jeunes acteurs principaux Eden Dambrine et Gustav De Waele, photo principale), "Meilleur scénario original ou adaptation", "Meilleure image", "Meilleurs décors", "Meilleurs costumes" et "Meilleur montage". Une nomination dans dix catégories serait un record aux Magritte.

"Close" n’est pas nominé dans la catégorie "Meilleur film", réservée aux productions dans lesquelles la langue principale est le français. Le film de Lukas Dhont est en français et néerlandais. Dans la catégorie de “Meilleur film flamand”, "Close" sera en compétition avec "Les huit montagnes" de Felix van Groeningen et Charlotte Vandermeersch, "Rebel" d’Adil El Arbi et Bilall Fallah et "Nowhere" de Peter Monsaert.