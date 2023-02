Course par élimination : Lotte Kopecky conserve son titre de championne d'Europe

L'Anversoise, qui a offert à la Belgique sa première médaille dans cet Euro 2023, l'a emporté devant la Française Valentine Fortin et la Néerlandaise Maike van der Duin. C'est la onzième médaille, la 8e en or, dans un Euro sur piste décrochée par Lotte Kopecky, qui avait déjà remporté la course par élimination l'an dernier à l'Euro de Munich. Elle est aussi championne du monde en titre dans cette discipline.

A Granges, Lotte Kopecky doit encore disputer l'omnium ce vendredi et l'américaine dimanche, avec Shari Bossuyt. Kopecky et Bossuyt sont championnes du monde en titre de l'américaine.