Des citoyens de 166 nationalités vivent à Louvain, dont près de 2.000 Chinois

Le foisonnement de nationalités à Louvain provient donc en grande partie de son université. "La ville compte environ 100.000 habitants, auxquels s’ajoutent environ 50.000 étudiants en septembre. Le caractère pétillant de notre ville provient notamment de cette présence de jeunes gens. Cela influence notre culture, mais aussi notre bien-être", estime Dirk Vansina.

Le registre de population indique aussi que 2022 aura été une année record pour les mariages à Louvain, avec 519 unions célébrées. Il s’agit partiellement de mariages qui avaient été retardés en raison de l’épidémie de coronavirus. Louvain a aussi célébré l’an dernier 398 anniversaires de mariages, parmi lesquels 7 mariages de platine (70 ans).

La ville a également accueilli quelque 700 nouveaux habitants. Ils sont maintenant exactement 102.851 à résider à Louvain. Et puis 1.009 nouveau-nés ont été enregistrés en 2022 dans le chef-lieu du Brabant flamand, dont 541 garçons et 468 filles. Il en ressort que les prénoms les plus populaires sont actuellement Elena et Adam.