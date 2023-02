Dès octobre, les citernes d'eau de pluie de logements neufs ou rénovés devront être plus grandes

Une citerne de 5.000 litres est et reste le minimum, a précisé la ministre flamande de l’Environnement dans une nouvelle directive. Mais bientôt les bâtiments dont la toiture excède les 80 m² devront posséder une citerne d'au moins 7.500 litres. Pour un toit de plus de 120 m², la capacité requise passe à 10.000 litres.

Cette eau doit ensuite être utilisée pour la chasse d'eau des toilettes, comme eau de nettoyage ou pour une machine à laver. En cas de débordement, l'eau doit pouvoir pénétrer dans le sol par un système d'infiltration, plutôt que de s'écouler dans les égouts, a indiqué Zuhal Demir. Selon la ministre N-VA, ces nouvelles dispositions sont nécessaires pour "mieux armer la Flandre contre la sécheresse".

"Chaque goutte compte. C'est pourquoi nous renforçons l'ordonnance sur l'eau de pluie: sa collecte et sa réutilisation deviendront la règle", a encore souligné Demir.

D’après la ministre, le secteur public devra également se conformer à ce renforcement de la réglementation. Mais comme les structures publiques sont souvent plus grandes et plus complexes, l'entrée en vigueur des nouvelles règles interviendra plus tard, à savoir en janvier 2025.