Expo : l'Université de Hasselt rend hommage aux explorateurs polaires Adrien de Gerlache et Tony Van Autenboer

Adrien de Gerlache et Tony Van Autenboer ne sont pas contemporains puisque le premier est décédé deux ans après la naissance du second. Mais le géologue malinois (décédé il y a quelques mois seulement, fin 2022) est contemporain du fils d’Adrien, Gaston de Gerlache, qui reprit en 1957 le flambeau de son père et dirigea l’expédition belge en Antarctique qui permis de fonder la base Roi Baudouin, qui sera utilisée pendant des années pour diverses expéditions belges. En 2009, la station Princesse Elisabeth était installée en Antarctique, conçue sur une base écologique.

Entre 1957 et 1970, Tony Van Autenboer (photo) dirigea notamment quatre expéditions en Antarctique et réalisa pas moins de 2.000 recherches innovantes dans les deux pôles. Dans un livre intitulé "Where wise men dare not tread !" il rassembla toutes les recherches des expéditions belges vers l'Antarctique de 1957 à 1970. "En tout, j’aurai passé près de cinq ans de ma vie là-bas", écrivait le professeur malinois qui était aussi fasciné par les films du célèbre vulcanologue belgo-franco-polonais Haroun Tazieff. Ce dernier faisait en effet aussi le lien entre la science et l’aventure.