Feu vert aux "Vlaamse Toetsen", des examens qui à quatre moments de la scolarité testeront le niveau des élèves

Tant des études internationales que flamandes indiquent que les résultats et le niveau scolaires des élèves néerlandophones est en régression. Le ministre régional de l’Enseignement Ben Weyts veut contrecarrer cette baisse de niveau, notamment par le biais des "Vlaamse toetsen". Il estime que ces examens standardisés qui seront imposés aux élèves de tous les réseaux à quatre moments de leur scolarité - en 4e et 6e primaires et en 2e et 6e secondaires - devront permettre aux établissements scolaires de vérifier si les compétences ont bien été acquises en néerlandais et en maths, et d’intervenir rapidement si ce n’était pas le cas.

Pour la mise en place de ces examens, progressivement dès mai 2024, le gouvernement flamand déboursera 13,5 millions d’euros sur une période de cinq ans. Les premiers examens auront lieu en mai 2024 pour quelque 70.000 élèves qui seront alors en 4e primaire et pour environ autant d’élèves de 2e secondaire. En 2026 suivra l’examen pour les élèves de 6e primaire et en 2027 celui pour les élèves qui seront en dernière année du 3e degré de secondaire.

Le ministre Weyts (photo) souhaiterait déjà effectuer une version test de ces nouveaux examens en mai prochain, auprès de 21.000 élèves de 700 écoles - une sorte de "répétition générale". Ce projet créera du côté flamand une sorte d'équivalent des évaluations externes certificatives ou des évaluations interdiocésaines (au service de l’apprentissage) qui existent en Belgique francophone. Elles ne seront pas certificatives cependant, mais indicatives.