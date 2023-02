Le président Zelensky reçu par le roi Philippe au terme de sa visite à Bruxelles

Le président Zelensky était arrivé jeudi matin en Belgique, après un séjour mercredi à Londres et à Paris pour sa deuxième visite à l'étranger depuis le début de l'invasion russe, le 24 février dernier. Il a été accueilli à l'aéroport militaire de Melsbroek, en provenance de Paris, par le Premier ministre Alexander De Croo et les présidents de la Commission européenne et du Conseil, Ursula von der Leyen et Charles Michel.

Il s'est ensuite adressé au Parlement européen, puis aux chefs d'État et de gouvernement des Vingt-sept réunis en sommet, réclamant notamment des engagements concrets en réponse à ses demandes d'avions de combat pour l'armée ukrainienne, mais aussi "des munitions, de l'artillerie, des missiles, des véhicules, des systèmes de défense".

En fin d'après-midi, Volodymyr Zelensky a été reçu au Palais royal par le souverain et le chef du gouvernement fédéral (photo) après avoir quitté, vers 18h30, le bâtiment Europa dans le quartier européen, après y avoir passé six heures à discuter avec les dirigeants des Vingt-sept pays membres de l’Union. "Son Excellence le Président de la République d'Ukraine a été reçu en audience. Le Premier ministre était également présent", a indiqué le Palais royal sur Twitter.