Les cas de Covid-19 et de grippe continuent à se multiplier en Belgique

Le nombre d'infections par le virus respiratoire syncytial (VRS) a, lui, continué de baisser pour passer sous le seuil épidémique, selon le dernier rapport hebdomadaire de Sciensano sur les infections respiratoires aiguës. L'épidémie de VRS, qui s'est étendue de mi-novembre à début janvier, est donc terminée.

Par contre l'épidémie de grippe est, elle, toujours bien en vigueur. L'incidence des consultations en médecine générale pour symptômes grippaux a augmenté au cours de la semaine du 30 janvier au 4 février, à 449 consultations pour 100.000 habitants, ce qui est sensiblement supérieur au seuil épidémique de 52 consultations pour 100.000 habitants.

"Les chiffres du Covid et de la grippe sont en hausse. L'épidémie de grippe suivra donc probablement une évolution biphasique avec deux pics, dont le premier s'est déjà produit fin décembre et le second se manifestera dans les prochaines semaines", analyse l'infectiologue Yves Van Laethem. "Heureusement, la charge hospitalière reste relativement faible".