Les escrocs sur internet utilisent des techniques sur mesure : "A l’avenir ils pourront même imiter la voix d’un enfant"

De quelles manières les escrocs en ligne mènent-ils le plus souvent leurs attaques ? "En quelques années de temps nos commandes via l’internet, livrées par des services postaux, se sont démultipliées. Les escrocs en tiennent compte et en abusent. Le hameçonnage est donc effectué de plus en plus souvent via les achats en ligne", précise De Ceukelaire.

"Mais les cybercriminels passent aussi encore toujours par les données bancaires pour voler leurs victimes. Ils rassemblent autant d’informations que possible sur leur future victime et sa famille, sur des procurations éventuelles, le compte d’un fils ou d’une fille, pour être le plus crédibles possible lorsqu’ils approchent ensuite leur proie".

Les fraudes à l’amitié via les applications de rencontres en ligne et une identité usurpée sont aussi encore souvent couronnées de succès pour les pirates.