Sept suspects interpellés dans de deux enquêtes sur du phishing à Anvers

Dans le cadre d'une deuxième enquête, cinq perquisitions ont été réalisées mercredi. Trois jeunes de 18 ans ont été interpellés. Depuis lors, ils ont été placés en détention par le juge d'instruction. Un peu plus de 4.000 euros en liquide ont été retrouvés au même titre que des ordinateurs portables ou de bureau, des GSM, des lecteurs de carte et de nombreuses cartes de paiement vierges.

La deuxième enquête a débuté en septembre 2022. Une personne se présentait régulièrement aux supermarchés Delhaize d'Anvers. Accompagnée d'un comparse, elle y achetait chaque fois un produit bon marché pour ensuite demander de l'argent liquide à la caisse. Les paiements étaient systématiquement opérés sans contact grâce aux données bancaires volées. Des investigations plus approfondies ont démontré que les auteurs contactaient leurs victimes via Facebook, Marketplace ou 2ememain.be et leur présentaient des annonces d'articles en vente. Ils convenaient du prix par message privé et envoyaient un hyperlien falsifié pour le paiement.