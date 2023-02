26.117 élèves exclus des cours l'année dernière en Flandre : Groen parle d’un "nombre problématique"

Stefan Grielens du Centre d'orientation et d’accompagnement scolaire (CLBs), (l’équivalent des centres PMS), trouve ces chiffres inquiétants et constate qu'il y a également plus d’exclusions qu'avant Covid. "Pendant la pandémie, on a noté une diminution, mais maintenant nous sommes à un niveau plus élevé qu'avant la pandémie et cela nous inquiète."

Les CLB's réclament donc davantage d'aide pour les enfants à problèmes, tant à la maison qu'à l'école. "Pour de nombreux élèves, les choses ne sont pas faciles en ce moment. Après le Covid, nous avions constaté qu'il y avait plus de problèmes de comportement. Vous devez en fait vous assurer qu'il y a une stabilité à ce moment-là. Vous évitez ainsi que les problèmes ne s'aggravent comme c'est le cas aujourd'hui."