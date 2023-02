Décès du gardien de but de Sint-Eloois-Winkel : il s’effondre après avoir arrêté un penalty

"Les joueurs ont pris une douche après l'incident, puis nous sommes passés à la cafétaria", raconte Dewerchin. "C’est là que nous avons appris la mort de notre gardien de but, ce qui a été un coup particulièrement dur. Je pense que certains joueurs ne réalisaient pas tout à fait ce qui s'était passé."



Dimanche après-midi, ses coéquipiers, l'équipe d'entraîneurs et le conseil d'administration se sont réunis pour trouver du soutien et faire leur deuil ensemble. Le club a fait appel à l’aide psychologique aux victimes pour les joueurs qui en avaient besoin. "Nous avons fait une petite promenade puis nous avons pris un verre", a expliqué Bruno Grymonprez, membre du conseil d'administration.

"C'était particulièrement calme à certains moments, mais de beaux souvenirs sont également revenus. Chacun le traite naturellement à sa manière. Certains laissent libre cours à leurs émotions, d'autres cachent plutôt leur chagrin. C'était un moment chaleureux, mais nous aurions préféré ne jamais devoir le subir."